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XXXII летние Олимпийские игры

Саутин: прыгуны в воду Бондарь и Минибаев полностью заслужили бронзу Игр в Токио

Двукратный олимпийский чемпион считает, что медали россиян стали возможны в том числе благодаря качественной работе судей
Дмитрий Саутин Шарифулин Валерий/ТАСС
Описание
Дмитрий Саутин
© Шарифулин Валерий/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев полностью заслужили бронзовую награду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

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Результат россиян составил 439,92 балла. Золото завоевали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли (471,81), вторыми стали Цао Юань и Чэнь Айсэнь из Китая (470,58).

"Заслуженная бронза. Конечно, китайцев там подтягивали, но судьи все поставили на свои места. Я считаю, все заслуженно, - сказал Саутин, отметив, что и британцы выступили на золотую медаль. - Дейли стал олимпийским чемпионом, он к этому давно шел. Китайцы сами виноваты, завалили четвертый прыжок, да и пятый не особо хорошо сделали, а британцы все четко прошли".

Бондарю 27 лет, до 2015 года он представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз - бронзовые. Он также является пятикратным чемпионом Европы.

Синхронные прыжки в воду с вышки впервые появились в программе Олимпийских игр в 2000 году. Награда Бондаря и Минибаева стала третьей в истории российской команды в данном виде - на Играх в Сиднее в 2000 году золотую награду завоевали Игорь Лукашин и Дмитрий Саутин, а на Олимпиаде-2008 в Пекине бронзовыми призерами стали россияне Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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