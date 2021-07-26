Нелли Ким заявила, что в финале командного многоборья будет болеть за гимнаста Далалояна

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Нелли Ким, сейчас занимающая пост вице-президента Международной федерации гимнастики, в финале мужского командного многоборья на Играх в Токио будет болеть за россиянина Артура Далалояна. Об этом Ким сообщила ТАСС.

Олимпийский финал мужского командного многоборья пройдет в понедельник. В состав сборной России включен чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян.

"Мне как одному из руководителей Международной федерации гимнастики было бы неправильно болеть сегодня за одну из команд. Все спортсмены достойны самого лучшего. Но как человек, говорящий на русском языке, и как человек, ценящий в других умение идти к цели через самые большие трудности, я буду сегодня болеть за Артура Далалояна".

Далалоян в личном квалификационном турнире, проходившем 24 июля, занял шестое место и получил путевку в финал личного и командного многоборья. В середине апреля накануне вылета на чемпионат Европы этот спортсмен на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы.

Нелли Ким в составе сборной СССР выиграла пять золотых наград на Олимпийских играх (1976 и 1980).

"Я также буду болеть за Артура, - добавил президент Европейского гимнастического союза (European Gymnastic) Фарид Гаибов. - Он сумел в кратчайшие сроки вернуться в спорт после такой тяжелой травмы. Это вызывает большое уважение".