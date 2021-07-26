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XXXII летние Олимпийские игры

На парковке возле олимпийского гимнастического центра Ariake начал разрушаться асфальт

В понедельник вечером в Ariake пройдет олимпийский финал в мужском командном гимнастическом многоборье
© Альберт Стародубцев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Асфальтовое покрытие на парковке возле олимпийского гимнастического центра Ariake начало разрушаться в понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В понедельник вечером в Ariake пройдет олимпийский финал в мужском командном гимнастическом многоборье.

На одном из участков парковки автобусов для журналистов размером 25-30 квадратных метров ближе к въезду на арену начал разрушаться асфальт. Волонтеры, отвечающие за безопасность движения на прилегающем к спортсооружению пространстве, вызвали дорожных рабочих, которые стали закрывать трещины на асфальте специальными ковриками.

В понедельник в Токио, по сравнению с воскресеньем, похолодало. Температура воздуха в районе Ariake составляет 28 градусов по Цельсию.

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