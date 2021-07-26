Пескову неизвестно о реакции Путина на назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В Кремле будут радоваться победам отечественной футбольной сборной и огорчаться поражениям, но не комментируют назначение нового главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Верим - не верим. Карпин назначен новым тренером сборной России в день старта сезона РПЛ

"Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению Карпина.

По словам пресс-секретаря, ему также неизвестна реакция президента Владимира Путина на назначение нового главного тренера сборной страны по футболу.

23 июля пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной страны по футболу. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ранее, 8 июля, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной после неудачного выступления спортсменов на чемпионате Европы.