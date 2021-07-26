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Пескову неизвестно о реакции Путина на назначение Карпина тренером сборной РФ по футболу

На вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению нового главного тренера, пресс-секретарь президента РФ предложил радоваться победам и переживать, когда будут поражения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В Кремле будут радоваться победам отечественной футбольной сборной и огорчаться поражениям, но не комментируют назначение нового главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Верим - не верим.

"Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к назначению Карпина.

По словам пресс-секретаря, ему также неизвестна реакция президента Владимира Путина на назначение нового главного тренера сборной страны по футболу.

23 июля пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной страны по футболу. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Ранее, 8 июля, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной после неудачного выступления спортсменов на чемпионате Европы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКарпин, Валерий Георгиевич
РФС подписал контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным
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