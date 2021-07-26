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XXXII летние Олимпийские игры
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Песков: Путин болеет за спортсменов из РФ, но не может следить за Олимпиадой онлайн

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин болеет за российских атлетов на Олимпиаде в Токио, но у него нет возможности смотреть соревнования онлайн. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашу олимпийскую чемпионку он (Путин) уже поздравил с золотой медалью. Мы все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть онлайн выступления наших спортсменов, но, конечно же, болеет за наших", - сказал Песков.

В воскресенье, 25 июля, Виталина Бацарашкина принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичXXXII летние Олимпийские игры
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