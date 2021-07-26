Гякова из Косова стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 57 кг

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Косова Нора Гякова победила француженку Сару-Леони Сизик в финальной схватке турнира по дзюдо в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые медали завоевали японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт.
Гяковой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.
Сборная Косова с двумя золотыми медалями занимает седьмое место общего зачета, вторая награда также была заработана в дзюдо. Лидирует сборная США, в активе которой семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, второй идет команда Китая (6-3-6), третьей - сборная Японии (6-1-3). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Китай
|6
|3
|6
|15
|3
|Япония
|6
|1
|3
|10
|4
|Великобритания
|3
|2
|1
|6
|5
|Южная Корея
|3
|0
|3
|6
|6
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|7
|Косово
|2
|0
|0
|2
|8
|Россия
|1
|4
|3
|8
|9
|Италия
|1
|3
|4
|8
|10
|Канада
|1
|2
|1
|4
|10
|Франция
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|15
|Иран
|1
|0
|0
|1
|15
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|15
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|15
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|15
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|22
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|22
|Тайвань
|0
|2
|1
|3
|24
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|24
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|24
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|28
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|28
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|28
|Индия
|0
|1
|0
|1
|28
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|28
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|28
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|28
|Дания
|0
|1
|0
|1
|36
|Германия
|0
|0
|3
|3
|37
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|37
|Украина
|0
|0
|2
|2
|37
|Турция
|0
|0
|2
|2
|40
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|40
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|40
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|40
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|40
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|40
|Кувейт
|0
|0
|1
|1