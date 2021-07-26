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XXXII летние Олимпийские игры

Гякова из Косова стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 57 кг

В финале спортсменка победила француженку Сару-Леони Сизик
Нора Гякова EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Описание
Нора Гякова
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Косова Нора Гякова победила француженку Сару-Леони Сизик в финальной схватке турнира по дзюдо в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт.

Гяковой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.

Сборная Косова с двумя золотыми медалями занимает седьмое место общего зачета, вторая награда также была заработана в дзюдо. Лидирует сборная США, в активе которой семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, второй идет команда Китая (6-3-6), третьей - сборная Японии (6-1-3). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Китай63615
3Япония61310
4Великобритания3216
5Южная Корея3036
6Австралия2136
7Косово2002
8Россия1438
9Италия1348
10Канада1214
10Франция1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
15Иран1001
15Таиланд1001
15Эквадор1001
15Австрия1001
15Узбекистан1001
15Норвегия1001
21Нидерланды0303
22Бразилия0213
22Тайвань0213
24Сербия0112
24Индонезия0112
24Испания0112
24Швейцария0112
28Бельгия0101
28Болгария0101
28Индия0101
28Румыния0101
28Колумбия0101
28Грузия0101
28Чехия0101
28Дания0101
36Германия0033
37Казахстан0022
37Украина0022
37Турция0022
40Новая Зеландия0011
40Мексика0011
40Монголия0011
40Эстония0011
40Израиль0011
40Кувейт0011

 

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