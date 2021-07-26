Гякова из Косова стала олимпийской чемпионкой по дзюдо в весе до 57 кг

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Косова Нора Гякова победила француженку Сару-Леони Сизик в финальной схватке турнира по дзюдо в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт.

Гяковой 28 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.

Сборная Косова с двумя золотыми медалями занимает седьмое место общего зачета, вторая награда также была заработана в дзюдо. Лидирует сборная США, в активе которой семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, второй идет команда Китая (6-3-6), третьей - сборная Японии (6-1-3). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.