Поздняков заявил, что в финале женского турнира Игр у саблисток будет болеть за Россию

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС отметил, что в финале индивидуального турнира среди женщин в фехтовании на саблях на Олимпийских игра в Токио будет болеть за Россию.
В поединке за золотую награду встретятся дочь Позднякова София и Софья Великая. Решающая схватка пройдет позднее в понедельник, начало запланировано на 14:45 мск.
"В финале я буду болеть за Россию", - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о том, за кого он будет переживать в решающем поединке - за дочь или за олимпийскую чемпионку 2016 года Великую.
Софии Поздняковой 24 года, она является двукратной чемпионкой мира, выиграв личное первенство (2018) и командный турнир (2019). При этом в финале индивидуального турнира на чемпионате мира 2018 года Позднякова победила Великую.
Великой 36 лет, она в третий раз подряд примет участие в финале личного турнира Олимпийских игр: в 2012 году Великая уступила в схватке за золото представительнице Южной Кореи, а в финале Игр-2016 проиграла соотечественнице Яне Егорян. Помимо двух серебряных наград в активе Великой золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном турнире.
Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях, три золотые медали он выиграл в командных соревнованиях (1992, 1996, 2000). Единственную золотую медаль в личном турнире Поздняков завоевал на Играх в Атланте в 1996 году в возрасте 22 лет. Также в его активе бронза в командном турнире на Играх 2004 года в Афинах.