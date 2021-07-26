Поздняков заявил, что в финале женского турнира Игр у саблисток будет болеть за Россию

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с ТАСС отметил, что в финале индивидуального турнира среди женщин в фехтовании на саблях на Олимпийских игра в Токио будет болеть за Россию.

В поединке за золотую награду встретятся дочь Позднякова София и Софья Великая. Решающая схватка пройдет позднее в понедельник, начало запланировано на 14:45 мск.

"В финале я буду болеть за Россию", - сказал Поздняков, отвечая на вопрос о том, за кого он будет переживать в решающем поединке - за дочь или за олимпийскую чемпионку 2016 года Великую.