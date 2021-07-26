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XXXII летние Олимпийские игры

Глава южнокорейского канала извинился за некорректный репортаж с открытия Олимпиады

В частности, во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио при появлении сборной Италии сотрудники MBC добавили изображение пиццы, а при выходе украинских спортсменов - фотографию аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году

СЕУЛ, 26 июля. /ТАСС/. Глава южнокорейского телеканала MBC Пак Сон Чжэ принес извинения за то, что его сотрудники использовали некорректные изображения и комментарии при представлении сборных некоторых стран мира во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Парад олимпийских сборных в пятницу телеканал попытался дополнить информацией о государствах, спортсмены которых появлялись в кадре, используя наиболее распространенные ассоциации, стереотипы и известные факты. Однако в некоторых случаях MBC "зашел слишком далеко", комментарии телеканала показались части зрителей оскорбительными, указывает Yonhap. Так, при появлении сборной Италии сотрудники MBC добавили изображение пиццы, а при выходе украинских спортсменов - фотографию аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Маршалловы Острова были описаны MBC как "место проведения американских ядерных испытаний". Выход российских олимпийцев сопровождался фотографиями храма Василия Блаженного и матрешек.

"Наша трансляция противоречила духу Олимпиады, суть которой в дружбе, солидарности и гармонии во всем мире. Как высшее ответственное лицо телеканала я склоняю голову и прошу прощения за небрежно сделанный репортаж у жителей иностранных государств, чьи чувства были задеты, и перед нашей аудиторией", - сказал Пак Сон Чжэ.

Глава южнокорейского СМИ признал, что произошла ошибка в "системе контроля контента на соответствие базовым нормам". Он добавил, что послал письма с извинениями в посольства Украины и Румынии (румынских участников сопровождало изображение Дракулы) в Сеуле. Пак Сон Чжэ также попытался связаться с дипломатами из Гаити, выход гаитянских спортсменов телеканал прокомментировал информацией о недавнем убийстве президента.

Сама южнокорейская общественность критично отнеслась к подобному освещению церемонии открытия. На некорректность подобного репортажа обратил внимание в социальных сетях в том числе южнокорейский ведущий российского происхождения Илья Беляков, отмечают СМИ Южной Кореи.

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