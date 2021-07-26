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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер сборной России назвал большой радостью российский финал в фехтовании на Олимпиаде

Начало поединка между Софии Поздняковой и Софьи Великой запланировано на 14:45 мск

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Выход в финал Олимпиады саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой является большой радостью для главного тренера сборной России Ильгара Мамедова. Об этом он рассказал ТАСС.

Позднякова и Великая встретятся в финале в понедельник, начало запланировано на 14:45 мск.

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Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале Олимпиады

"Российский финал - большая радость и повторение финала в Рио-де-Жанейро, та же Софья Великая, только вместо Яны Егорян в финал вышла София Позднякова, - сказал Мамедов. - И две наши прославленные саблистки - ветеран Софья и чемпионка мира София встретятся. Как будет не знаю, самому интересно. У Сони это последняя олимпиада, у Софии первая, и дай бог еще будет много. Думаю, всему фехтовальному миру интересно, чем этот финал кончится, но мне чуть меньше нервничать - обе наши спортсменки в финале".

Позднякова является дочерью четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. "Понимаю, как будет нервничать ее отец. Когда он фехтовал, ему, кстати, 22 года было, ей 24 в июне исполнилось. Но она и чемпионкой мира раньше стала", - отметил тренер.

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