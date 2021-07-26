Японец Оно стал олимпийским чемпионом по дзюдо в весе до 73 кг

ОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Сёхэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия) и Ан Чан Лим (Южная Корея).

29-летний Оно стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее он завоевал золото на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира.

Шавдатуашвили 29 лет, на прошлых Играх он стал бронзовым призером. До этого грузинский спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг, в которой стал победителем Олимпиады-2012 в Лондоне. Он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Сборная Японии поднялась на второе место общего зачета, завоевав семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (7-3-4), третье место занимает команда Китая (6-3-6). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. --0--чна/аз