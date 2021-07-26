Японец Оно стал олимпийским чемпионом по дзюдо в весе до 73 кг

ОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Сёхэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия) и Ан Чан Лим (Южная Корея).
29-летний Оно стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее он завоевал золото на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира.
Шавдатуашвили 29 лет, на прошлых Играх он стал бронзовым призером. До этого грузинский спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг, в которой стал победителем Олимпиады-2012 в Лондоне. Он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Сборная Японии поднялась на второе место общего зачета, завоевав семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (7-3-4), третье место занимает команда Китая (6-3-6). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. --0--чна/аз
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Япония
|7
|1
|3
|11
|3
|Китай
|6
|3
|6
|15
|4
|Великобритания
|3
|2
|1
|6
|5
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|6
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|7
|Косово
|2
|0
|0
|2
|8
|Россия
|1
|4
|3
|8
|9
|Италия
|1
|3
|4
|8
|10
|Канада
|1
|2
|1
|4
|10
|Франция
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|15
|Иран
|1
|0
|0
|1
|15
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|15
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|15
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|15
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|15
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|22
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|22
|Тайвань
|0
|2
|1
|3
|24
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|25
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|25
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|25
|Испания
|0
|1
|1
|2
|25
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|29
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|29
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|29
|Индия
|0
|1
|0
|1
|29
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|29
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|29
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|29
|Дания
|0
|1
|0
|1
|36
|Германия
|0
|0
|3
|3
|37
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|37
|Украина
|0
|0
|2
|2
|37
|Турция
|0
|0
|2
|2
|37
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|41
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|41
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|41
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|41
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|41
|Кувейт
|0
|0
|1
|1