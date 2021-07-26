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XXXII летние Олимпийские игры

Японец Оно стал олимпийским чемпионом по дзюдо в весе до 73 кг

В финальной схватке спортсмен победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии

ОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японский дзюдоист Сёхэй Оно победил Лашу Шавдатуашвили из Грузии в финальной схватке в весовой категории до 73 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия) и Ан Чан Лим (Южная Корея).

29-летний Оно стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее он завоевал золото на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира.

Шавдатуашвили 29 лет, на прошлых Играх он стал бронзовым призером. До этого грузинский спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг, в которой стал победителем Олимпиады-2012 в Лондоне. Он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.
Сборная Японии поднялась на второе место общего зачета, завоевав семь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Лидирует сборная США (7-3-4), третье место занимает команда Китая (6-3-6). Россияне располагаются на восьмом месте (1-4-3).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. --0--чна/аз

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Япония71311
3Китай63615
4Великобритания3216
5Южная Корея3047
6Австралия2136
7Косово2002
8Россия1438
9Италия1348
10Канада1214
10Франция1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
15Иран1001
15Таиланд1001
15Эквадор1001
15Австрия1001
15Узбекистан1001
15Норвегия1001
21Нидерланды0303
22Бразилия0213
22Тайвань0213
24Грузия0202
25Сербия0112
25Индонезия0112
25Испания0112
25Швейцария0112
29Бельгия0101
29Болгария0101
29Индия0101
29Румыния0101
29Колумбия0101
29Чехия0101
29Дания0101
36Германия0033
37Казахстан0022
37Украина0022
37Турция0022
37Монголия0022
41Новая Зеландия0011
41Мексика0011
41Эстония0011
41Израиль0011
41Кувейт0011

 

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