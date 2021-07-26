Просмотры Первого канала в Москве выросли почти на 40% во время открытия Олимпиады

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество телезрителей Первого канала в Москве во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио увеличилось на 38% по сравнению с обычным телесмотрением за последний месяц в это же время. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании MediaHills.

Во время исследования сравнивалась доля зрителей, которые смотрели церемонию открытия Олимпиады по Первому каналу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске с 23 по 25 июня. Согласно данным во время трансляции прирост доли телесмотрения в Москве составил 38%, в Санкт-Петербурге - 42%, в Екатеринбурге - 20%, а в Новосибирске - 15%.летние

Во время соревнований по плаванию был зафиксирован самый большой прирост просмотров на Первом канале - на 45%, доля прироста просмотров мужских соревнований по спортивной гимнастике составил 39%. Доля прироста во время стартового матча женской сборной России по гандболу против команды Бразилии на групповом этапе Олимпиады составила 38%.

Самый большой прирост просмотров у телеканала "Матч ТВ" был зафиксирован во время матча группового этапа по волейболу между мужскими сборными России и Аргентины - на 189%, на второй строчке находится трансляция матча пляжного волейбола женских команд России и Италии - на 188%, на третьей - встреча группового этапа по баскетболу 3x3 между женскими сборными России и Монголии - на 148%.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.