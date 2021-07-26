Карпин заявил, что не общался с Черчесовым после назначения главным тренером сборной

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин не проводил беседу со Станиславом Черчесовым после назначения на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом Карпин рассказал ТАСС.

"После назначения с Черчесовым не общался", - сказал Карпин.

23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России, он сменил Черчесова, который покинул команду 8 июля. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

Черчесов возглавлял сборную с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).