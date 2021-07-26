Дюков: совмещение работы в сборной и "Ростове" было пожеланием Карпина

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совмещение работы на постах главного тренера сборной России и футбольного клуба "Ростов" является пожеланием Валерия Карпина. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Ничего не изменилось, я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба "Ростов", который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона. Поэтому мы договорились о совмещении", - сказал Дюков.

"При этом мы детально обсудили, как будет организована работа. На данный момент не видим каких либо рисков того, что совмещение повлияет на уровень подготовки нашей сборной к тем отборочным матчам, которые предстоит сыграть осенью", - добавил президент РФС.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.