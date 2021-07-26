Карпин отметил, что в сборной России по футболу ни у кого нет забронированного места

О назначении Карпина стало известно 23 мюля, в понедельник он подписал контракт с Российским футбольным союзом. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Ростов" (Ростов-на-Дону).

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу будет зависеть от формы игроков, ни у кого нет забронированного места в команде. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Состав из 25 человек, все будет зависеть от состояния на данный момент. Можно быть хорошим игроком, но находиться в плохой форме. Состав должен меняться, ни у кого нет забронированного места. Физическое состояние - главное для вызова", - сказал Карпин.

"У каждого тренера есть видение, попытаемся претворить в жизнь мое видение. Учитывая силу соперника, понятно, что мне хотелось бы играть как "Барселона" в лучшие годы. Все это красивые слова, нужно исходить из наших возможностей. Верю, что наши футболисты могут играть в смелый футбол", - добавил специалист.

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы в июне заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).