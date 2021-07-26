Карпин признал, что ему будет эмоционально непросто совмещать посты

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин не уверен, хватит ли у него эмоций для совмещения должностей. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

О назначении Карпина стало известно в пятницу, в понедельник он подписал контракт с Российским футбольным союзом. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Здесь мы все вошли в положение, да, это форс-мажор, но в такой ситуации приходится идти на такие меры, - сказал Карпин. - Результат точно не будет зависеть от этого, повлиять может что угодно, в меньшей степени совмещение. Для меня это был сложный шаг, понимаю сложность, больше всего волновала психологическая усталость, не знаю, хватит ли у меня эмоций".

"Нужна будет поддержка от всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, заканчивая тренерами. Понятно, что будет нелегко. Будем надеяться", - добавил он.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак" (2009-2012, 2012-2014), испанскую "Мальорку" (2014-2015) и армавирское "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России, а также выходил в четвертьфинал Лиги Европы (сезоне-2010/11).