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Сборные по футболу

Семья Карпина поддержала его решение возглавить сборную России по футболу

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Семья нового главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина поддержала его решение возглавить национальную команду. Об этом Карпин рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

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Российской футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Этот вопрос стоял на повестке. Помимо моего понимания и желания был "Ростов", [президент клуба Арташес] Арутюнянц, и была семья - жена, на которую груз ляжет полностью. До декабря не увидят ни мужа, ни папы", - сказал Карпин.

"Жена поддержала, это же не на всю жизнь. Со стороны семьи получил поддержку", - добавил специалист.

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Карпин, Валерий Георгиевич
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