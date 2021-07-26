Дюков: Карпин не был резервным вариантом на пост главного тренера сборной России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не был резервным кандидатом на этот пост. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан 26 июля. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове". Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что для РФС Карпин является резервным вариантом на пост наставника национальной команды.

"Я, по-моему, ни разу не упомянул слово "форс-мажор", - сказал Дюков. - Валерий Георгиевич видит это так, я не говорил об этом. Что касается возможных кандидатов, мы действительно рассматривали несколько кандидатур, в том числе и иностранных. При этом сейчас, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов, это было бы неправильно".

"Только один комментарий: где-то видел, что Валерий Георгиевич был резервным вариантом, это не так. У нас было несколько вариантов. Взвесив все за и против, выбор пал на него. Спасибо ему за то, что он принял наше предложение", - подчеркнул президент РФС.