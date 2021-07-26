Контракт с Карпиным будет продлен, если сборная попадет в стыковые матчи отбора ЧМ-2022

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан в понедельник и будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Соглашение с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет автоматически продлено до марта 2022 года при условии выхода команды в стыковые матчи чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Контракт будет продлен автоматически до марта 2022 года, если сборная получит право принять участие в стыковых матчах. Вне зависимости от результата мы подведем итоги выступления сборной в отборочном цикле и примем решение о продлении нашего сотрудничества", - сказал Дюков.

"Короткий контракт - это решение двух сторон, с одной стороны, действительно неправильно ставить его в сложную ситуацию и оставлять команду за несколько недель до начала чемпионата без главного тренера. При этом продолжительная работа с совмещением невозможна, поэтому мы говорим о краткосрочном контракте, а дальше договариваемся либо о продолжении, и Карпин оставляет клуб, либо мы ищем нового руководителя для сборной", - добавил он.

Карпин возглавляет "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо". Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионатов России.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии, встреча состоится на стадионе "Лужники".