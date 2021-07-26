{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Карпин заявил, что болельщики не будут верить в сборную России, если не будет результата

Контракт с новым главным тренером сборной будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Отсутствие веры у болельщиков в сборную России по футболу является нормальным, когда у команды нет результатов. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

"Много было сообщений и поздравлений, болельщики "валерят" (В 2014 году после ухода из "Спартака" во время большой пресс-конференции в ТАСС Карпин поблагодарил так болельщиков команды: "Спасибо, что "валерили" - прим. ТАСС). Сейчас все хорошо, хлопают в ладоши, до первой игры. Не будет результата - не будут верить, мы все привыкли к этому, это футбол", - сказал Карпин.

В тренерский штаб под руководством Карпина вошли Виктор Онопко, Николай Писарев и Виталий Кафанов.

До работы в "Ростове" Карпин тренировал московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо". Под его руководством "Спартак" дважды стал серебряным призером чемпионата России.

Теги
Карпин, Валерий Георгиевич
XXXII летние Олимпийские игры
Исинбаева назвала богатырями российских гимнастов, выигравших золотые медали Олимпиады
В понедельник сборная России по спортивной гимнастике стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье
Читать полностью