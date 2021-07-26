Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио.

Первая половина поединка завершилась со счетом 8:7 в пользу Великой, более опытная спортсменка имела преимущество в 1-3 очка, в том числе благодаря решениям, принятым судьями после просмотра видеоповторов. Поздняковой удалось выравнять ситуацию, при счете 10:10 она набрала четыре очка подряд, после чего не упустила победу.

Бронзовым призером стала француженка Манон Брюне из Франции. Чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина уступила в третьем круге.