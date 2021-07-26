Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио.
Первая половина поединка завершилась со счетом 8:7 в пользу Великой, более опытная спортсменка имела преимущество в 1-3 очка, в том числе благодаря решениям, принятым судьями после просмотра видеоповторов. Поздняковой удалось выравнять ситуацию, при счете 10:10 она набрала четыре очка подряд, после чего не упустила победу.
Бронзовым призером стала француженка Манон Брюне из Франции. Чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина уступила в третьем круге.
Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. В 2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.
Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях. Спортсменка приходится дочерью президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. На счету 36-летней Великой теперь три серебряные медали личных олимпийских турниров. Также в ее активе золото Игр-2016 в команде. Она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Япония
|7
|2
|3
|12
|3
|Китай
|6
|4
|7
|17
|4
|Россия
|4
|5
|3
|12
|5
|Великобритания
|3
|3
|1
|7
|6
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|25
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|27
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|28
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|28
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|28
|Испания
|0
|1
|1
|2
|28
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|28
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|33
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|33
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|33
|Индия
|0
|1
|0
|1
|33
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|33
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|33
|Дания
|0
|1
|0
|1
|39
|Германия
|0
|0
|3
|3
|39
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|41
|Украина
|0
|0
|2
|2
|41
|Турция
|0
|0
|2
|2
|41
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|41
|Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|45
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|45
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|45
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|45
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|45
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1