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XXXII летние Олимпийские игры

Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр

Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль Олимпиады
София Позднякова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
София Позднякова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио.

Первая половина поединка завершилась со счетом 8:7 в пользу Великой, более опытная спортсменка имела преимущество в 1-3 очка, в том числе благодаря решениям, принятым судьями после просмотра видеоповторов. Поздняковой удалось выравнять ситуацию, при счете 10:10 она набрала четыре очка подряд, после чего не упустила победу.

Бронзовым призером стала француженка Манон Брюне из Франции. Чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина уступила в третьем круге.

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Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. В 2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.

Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях. Спортсменка приходится дочерью президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. На счету 36-летней Великой теперь три серебряные медали личных олимпийских турниров. Также в ее активе золото Игр-2016 в команде. Она восемь раз побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Япония72312
3Китай64717
4Россия45312
5Великобритания3317
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
24Нидерланды0303
25Тайвань0224
26Бразилия0213
27Грузия0202
28Сербия0112
28Индонезия0112
28Испания0112
28Чехия0112
28Швейцария0112
33Бельгия0101
33Болгария0101
33Индия0101
33Румыния0101
33Колумбия0101
33Дания0101
39Германия0033
39Казахстан0033
41Украина0022
41Турция0022
41Монголия0022
41Египет0022
45Новая Зеландия0011
45Мексика0011
45Эстония0011
45Израиль0011
45Кувейт0011
45Кот-д'Ивуар0011

 

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