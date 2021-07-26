Карпин выберет капитана сборной России во время сбора перед сентябрьскими матчами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу будет определен во время первого сбора перед сентябрьскими матчами. Об этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Чтобы понимать кто будет капитаном, нужно понять, кто приедет, - сказал Карпин. - Сейчас можно фантазировать, но зачем говорить, если игроки могут получить травму? Когда мы объявим футболистов на первый сбор, сделаем вывод. Кого я вижу? Нужно пообщаться".

"Запланировали общение с тренерским штабом и тренерами российских команд, общение с потенциальными кандидатами в сборную. Договорился пообщаться с Леонидом Викторовичем [Слуцким], он тоже много может сказать по всем игрокам, которые могут быть нам интересны", - добавил Карпин.

Российский футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан в понедельник, он будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии, встреча состоится на стадионе "Лужники".