Карпин попросил клубы перенести шестой тур РПЛ перед сентябрьскими матчами сборной

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом был подписан в понедельник и будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин попросил перенести даты матчей шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ради подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом Карпин заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"30-31 числа приедут футболисты на сбор, в это время будет полторы тренировки, 29 августа доиграют РПЛ. Нужно спросить клубы премьер-лиги - я сам понимаю, [начнутся разговоры, что] дали время, сдвинули тур, а толку никакого. Сейчас произошла смена тренера, но хотелось бы попросить возможность тур сдвинуть, если это возможно", - сказал Карпин.

"Лично моя просьба, не требование, а именно просьба - пойти на встречу, помочь сборной России, лично мне и тренерскому штабу. Иметь игроков чуть раньше, чем запланировано, если клубы пойдут на встречу. Буду благодарен, решение не за нами, но если можно - то буду благодарен", - отметил он.

1 сентября сборная России в рамках квалификации к чемпионату мира сыграет дома с командой Словакии, 4 сентября - в гостях со сборной Кипра, 7 сентября - дома со сборной Мальты, матчи шестого тура чемпионата России запланированы на 28-29 августа. После трех туров россияне занимают второе место в группе Н, набрав шесть очков. Команда, которая займет первое место, выйдет напрямую в плей-офф, вторая команда группы примет участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.