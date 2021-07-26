Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли олимпийское золото в командном многоборье

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). Россияне опережали японцев перед последним видом программы на 0,537 балла. Последним из россиян выступал Никита Нагорный - в вольных упражнениях он набрал 14,666 балла. У японцев завершал турнир Дайки Хашимото, в его активе 15,100 балла в упражнениях на перекладине.

В квалификации многоборья за сборную России также выступали Роман Карцев и Владислав Поляшов.

Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

В общем зачете команда России идет на четвертом месте, имея в активе четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидируют американцы (7-3-4), на втором месте идут японцы (7-2-3), на третьем - китайцы (6-4-7).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.