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XXXII летние Олимпийские игры

Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли олимпийское золото в командном многоборье

Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы
Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). Россияне опережали японцев перед последним видом программы на 0,537 балла. Последним из россиян выступал Никита Нагорный - в вольных упражнениях он набрал 14,666 балла. У японцев завершал турнир Дайки Хашимото, в его активе 15,100 балла в упражнениях на перекладине.

В квалификации многоборья за сборную России также выступали Роман Карцев и Владислав Поляшов.

Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

В общем зачете команда России идет на четвертом месте, имея в активе четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидируют американцы (7-3-4), на втором месте идут японцы (7-2-3), на третьем - китайцы (6-4-7).

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Япония72312
3Китай64717
4Россия45312
5Великобритания3317
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
24Нидерланды0303
25Тайвань0224
26Бразилия0213
27Грузия0202
28Сербия0112
28Индонезия0112
28Испания0112
28Чехия0112
28Швейцария0112
33Бельгия0101
33Болгария0101
33Индия0101
33Румыния0101
33Колумбия0101
33Дания0101
39Германия0033
39Казахстан0033
41Украина0022
41Турция0022
41Монголия0022
41Египет0022
45Новая Зеландия0011
45Мексика0011
45Эстония0011
45Израиль0011
45Кувейт0011
45Кот-д'Ивуар0011

 

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