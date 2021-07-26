Чун Ка Лун из Гонконга стал олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представитель Гонконга Чун Ка Лун победил итальянца Даниэле Гароццо в финале мужского индивидуального турнира по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

Представитель Гонконга победил в финале со счетом 15:11. Бронзовым призером стал Александр Чупенич из Чехии.

Российский рапирист Кирилл Бородачев уступил Чун Ка Луну в 1/4 финала (14:15). Владислав Мыльников выбыл из соревнований на стадии 1/8 финала, Антон Бородачев - в 1/16 финала.

В общем зачете лидирует сборная США, в активе которой семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Далее идут команды Японии (7-1-3) и Китая (6-4-6). Сборная России располагается на четвертой строчке (3-5-3).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.