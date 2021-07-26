Саблистка Позднякова прокомментировала победу на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях София Позднякова рада, что они с Софьей Великой сумели пополнить копилку российской сборной на Играх двумя медалями. Об этом она рассказала журналистам.

В понедельник Позднякова выиграла олимпийское золото, в финале победив соотечественницу Софью Великую.

"Я очень рада, что мы с Софьей Великой принесли две медали в копилку нашей страны в это непростое время. Это очень круто. Я как будто знала, что такое должно быть, но не думала об этом", - сказала Позднякова.

"Был вещий сон. Дня три-четыре назад приснилось, что мы сидели с девочками в комнате, приходит Соня Великая, открыла большую коробку и говорит: "Я опять второе место заняла". Получился вещий сон. Приснилось еще, что меня поселили к француженкам и к мужу не пускали. Много чего снилось на сборе в Хабаровске. Ты переживаешь, готовишься. Старалась абстрагироваться, и это у меня получалось, со мной рядом мои близкие - папа, муж. Спасибо интернету, что можно созваниваться по фейстайму", - добавила спортсменка.

Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр.