{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: саблистка Великая устала в финале олимпийского турнира, ноги ее уже не слушались

В финале индивидуального турнира Софья Великая уступила Софии Поздняковой

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая из-за усталости не смогла сделать некоторые приемы в конце финального поединка на Олимпийских играх. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменки Дмитрий Глотов.

На эту тему
Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр
Российская саблистка Позднякова победила соотечественницу Великую и завоевала золото Игр

Российская саблистка София Позднякова победила соотечественницу Великую со счетом 15:11 в финальном поединке олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Токио. Первая половина поединка завершилась со счетом 8:7 в пользу Великой, более опытная спортсменка имела преимущество, в том числе благодаря решениям, принятым судьями после просмотра видеоповторов. Поздняковой удалось выравнять ситуацию, при счете 10:10 она набрала четыре очка подряд, после чего не упустила победу.

"Девушки сегодня здорово фехтовали весь день, выдали крутой финал. По результату - ну как получилось, победила молодость", - отметил Глотов.

"В конце Великая немного подустала. Сказала, что в конце уже хотела сделать определенные приемы, а ноги уже не слушались. Целый день в зале, целый день соревнования", - добавил специалист.

Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. В 2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер: завоевавший золото тхэквондист Храмцов отлично выступил на Играх в Токио
23-летний Максим Храмцов стал первым россиянином, завоевавшим золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо
Читать полностью