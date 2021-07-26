Хорватка Елич стала олимпийской чемпионкой по тхэквондо в весе до 67 кг

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Хорватская тхэквондистка Матеа Елич победила британку Лорен Уильямс в финальной схватке в весовой категории до 67 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали представительница Кот-д'Ивуара Рут Гбагби и египтянка Хедая Вахба. Россиянки в данной весовой категории не выступали.

Елич является действующей чемпионкой Европы. Лорен дважды побеждала на европейском первенстве.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.