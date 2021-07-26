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XXXII летние Олимпийские игры

Президент ОКР Поздняков пожелал саблистке Великой выиграть золото Игр в Токио в команде

В финале олимпийского турнира Великая проиграла дочери главы ОКР Софии Поздняковой

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пожелал российской саблистке Софье Великой, которая в понедельник стала серебряным призером личного олимпийского турнира, выиграть золото в командном первенстве. Об этом он рассказал ТАСС.

В финале олимпийского турнира Великая проиграла дочери главы ОКР Софии Поздняковой.

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​​​​​​​"Расстраиваться, я считаю, нет смысла. Это не проигранный финал, это выигранная серебряная медаль. На этих соревнованиях еще будет командный турнир, где мне хотелось бы, конечно же, пожелать Софье Великой выиграть еще одно золото", - сказал Поздняков.

Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила представительнице Южной Кореи Ким Джи Ён, в 2016-м - соотечественнице Яне Егорян. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Великая выиграла золотую медаль в командном турнире.

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