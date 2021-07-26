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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков заявил, что смотрел финал с участием дочери как глава ОКР

София Позднякова в понедельник выиграла олимпийское золото, в финале победив соотечественницу Софью Великую

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Станислав Поздняков смотрел финал олимпийского турнира по фехтованию на саблях с участием своей дочери как глава Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом он рассказал журналистам.

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София Позднякова в понедельник выиграла олимпийское золото, в финале победив соотечественницу Софью Великую.

"Спустя пять лет опять российский финал в саблях, это показывает устойчивость традиции. Сегодня среди соискателей была моя дочь, конечно, я этим горжусь. Очень рад, что фехтовальщицы принесли золотую и серебряную медали в копилку нашей сборной команды, там как раз не хватало золота", - сказал Поздняков.

"Что касается эмоций, я оставляю для личного, самое главное - общий успех команды. Я смотрел финал как глава ОКР в первую очередь. Поэтому надеемся, что и остальные виды спорта возьмут пример со стрелков и фехтовальщиков и будут регулярно пополнять нашу копилку", - добавил он.

Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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