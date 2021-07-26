Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Япония
|7
|2
|3
|12
|3
|Китай
|6
|4
|7
|17
|4
|Россия
|4
|5
|3
|12
|5
|Великобритания
|3
|3
|1
|7
|6
|Южная Корея
|3
|0
|4
|7
|7
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
|Косово
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|4
|4
|9
|10
|Франция
|1
|2
|2
|5
|11
|Канада
|1
|2
|1
|4
|12
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|12
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|14
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|16
|Иран
|1
|0
|0
|1
|16
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|16
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|24
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|25
|Тайвань
|0
|2
|2
|4
|26
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|27
|Грузия
|0
|2
|0
|2
|28
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|28
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|28
|Испания
|0
|1
|1
|2
|28
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|28
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|33
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|33
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|33
|Индия
|0
|1
|0
|1
|33
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|33
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|33
|Дания
|0
|1
|0
|1
|39
|Германия
|0
|0
|3
|3
|39
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|41
|Украина
|0
|0
|2
|2
|41
|Турция
|0
|0
|2
|2
|41
|Монголия
|0
|0
|2
|2
|41
|Египет
|0
|0
|2
|2
|45
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|45
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|45
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|45
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|45
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|45
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1