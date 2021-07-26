{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский тхэквондист Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль Олимпиады

В финальной схватке россиянин победил иорданца Салеха аль-Шарабати
Максим Храмцов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Храмцов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Япония72312
3Китай64717
4Россия45312
5Великобритания3317
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
24Нидерланды0303
25Тайвань0224
26Бразилия0213
27Грузия0202
28Сербия0112
28Индонезия0112
28Испания0112
28Чехия0112
28Швейцария0112
33Бельгия0101
33Болгария0101
33Индия0101
33Румыния0101
33Колумбия0101
33Дания0101
39Германия0033
39Казахстан0033
41Украина0022
41Турция0022
41Монголия0022
41Египет0022
45Новая Зеландия0011
45Мексика0011
45Эстония0011
45Израиль0011
45Кувейт0011
45Кот-д'Ивуар0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер: завоевавший золото тхэквондист Храмцов отлично выступил на Играх в Токио
23-летний Максим Храмцов стал первым россиянином, завоевавшим золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо
Читать полностью