Немов назвал героями российских гимнастов, завоевавших золото Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по спортивной гимнастике, завоевавшие золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, являются героями. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли олимпийское золото в командном многоборье

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр. Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Поздравляю от всей души нашу команду и федерацию. Они без тени сомнения являются героями, сделали свою работу. У меня не слезы, у меня мурашки. Наша гимнастика лучшая в мире, это так", - сказал Немов.

В предыдущий раз россияне становились победителями командных соревнований на Олимпийских играх в 1996 году, Алексей Немов входил в состав сборной.