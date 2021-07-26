Генменеджер баскетбольной сборной назвал причины поражения от француженок на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила француженкам в матче олимпийского турнира, так как хуже играла "один в один". Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер женской сборной Игорь Кочарян.

В понедельник сборная России уступила француженкам со счетом 14:17 в шестом матче группового этапа.

"Мы уступили при игре "один в один" в обороне, поэтому сегодня проиграли. Но ничего критичного не случилось, если победим итальянскую команду завтра, то выйдем напрямую в полуфинал. Это нам по силам", - сказал Кочарян.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Франции, в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, Румынии, США и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.