Исинбаева назвала богатырями российских гимнастов, выигравших золотые медали Олимпиады

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике заслуженно завоевала золотые медали Олимпийских игр, спортсменов можно назвать богатырями. Такое мнение журналистам высказала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.

"Я очень волновалась, когда японцы были на перекладине, а Никита заканчивал вольные, - сказала Исинбаева. - Я очень сильно волновалась, меня тут все, честно сказать, начали заранее поздравлять. А я же знаю, что это такой вид спорта, где "нельзя говорить гоп, пока не перепрыгнешь". Как раз сегодня этот "гоп" чуть не наступил".

"Заслуженная победа, респект ребятам и тренерам. Мальчики просто богатыри, они показали достойную борьбу до последней крови. Мы счастливы", - добавила Исинбаева.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.