Матыцин рад, что после победы Поздняковой появилась новая династия олимпийских чемпионов

София Позднякова приходится дочерью четырехкратному олимпийскому чемпиону и президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. 26 июля она победила соотечественницу Софью Великую в финале олимпийского турнира со счетом 15:11.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Еще одна династия олимпийских чемпионов появилась в России после победы в Токио саблистки Софии Поздняковой. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Позднякова и Софья Великая подарили болельщикам огромную радость, позволили всем насладиться напряженным, равным и красивым финальным поединком. Судьба золотой медали решилась в честном поединке, в котором сильнее оказалась София Позднякова. Хочу особо поздравить с победой Софии ее отца, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Рад тому, что у нас появилась еще одна олимпийская династия чемпионов", - сказал Матыцин.

"Уверен, всем сегодня было сложно определиться, за кого болеть в финале, обе спортсменки были достойны золотой медали. Вторую Олимпиаду подряд в индивидуальном турнире саблисток - российский финал: в 2016 году в Рио-де-Жанейро за золото сражались Яна Егорян и Софья Великая. И на Играх в Токио российские саблистки продемонстрировали всем, что по-прежнему удерживают статус сильнейших в мире. Впереди их ждет командный турнир, в котором россиянки являются одними из главных претенденток на победу, желаю им удачи!" - добавил министр.

Поздняковой 24 года, Олимпиада в Токио стала первой для саблистки. Она является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.

Великой 36 лет, саблистка является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве и трехкратным серебряным призером Олимпиады в командном первенстве. Россиянка является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.