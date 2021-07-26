Титов: российские гимнасты показали себя настоящей командой на очень сложном турнире

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике показала себя настоящей командой на Олимпийских играх в Токио, спортсмены одержали уникальную победу в командном многоборье. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Я смотрел на финал с трибуны, сейчас нахожусь в Токио. Ребята молодцы, но в первую очередь хочу сказать спасибо тренерам, которые сумели тактически правильно выстроить сегодняшний день. Мы прошли через очень сложные соревнования, где-то могли выступить чуть лучше, тогда не было бы такого валидола в конце, таких качелей. Но мне очень радостно, что команда смогла собраться, показала себя настоящей командой и смогла выступить достойно", - сказал Титов.

"У нас с прошлого года ребята сидели в карантине, не имели соревновательной практики. Тяжелейшая травма Артура Далалояна, который за несколько месяцев смог восстановиться. Мы рассчитывали, что он будет выступать на четырех снарядах, а он сделал шесть. Это все элементы, из которых складывается эта уникальная победа, с 1996 года у нас не было золотой медали в командном турнире", - добавил собеседник агентства.

Российские гимнасты в предыдущий раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

"Отдельно хочу сказать спасибо Андрею Федоровичу Родионенко и Валерию Павловичу Алфосову, нашим тренерам. Это и их заслуженная победа", - подчеркнул Титов.