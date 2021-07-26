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XXXII летние Олимпийские игры

Японцы Мизутани и Ито стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте

В финальном матче спортсмены победили представителей Китая Сюй Синь и Лю Шивэнь
Мима Ито и Дзюн Мизутани AP Photo/Kin Cheung
Описание
Мима Ито и Дзюн Мизутани
© AP Photo/Kin Cheung

ТОКИО, 26 июля./ТАСС/. Японцы Дзюн Мизутани и Мима Ито победили представителей Китая Сюй Синь и Лю Шивэнь в финале турнира среди смешанных пар по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали представители Тайваня Линь Юнь Цзюй и Чэн И Чин.

Соревнования по настольному теннису в миксте впервые вошли в программу Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония82313
2США73414
3Китай65718
4Россия45312
5Великобритания3317
6Южная Корея3047
7Австралия2136
8Косово2002
9Италия1449
10Франция1225
11Канада1214
12Тунис1102
12Венгрия1102
14Словения1012
14Хорватия1012
16Иран1001
16Таиланд1001
16Эквадор1001
16Австрия1001
16Гонконг1001
16Филиппины1001
16Узбекистан1001
16Норвегия1001
24Нидерланды0303
25Тайвань0224
26Бразилия0213
27Грузия0202
28Сербия0112
28Индонезия0112
28Испания0112
28Чехия0112
28Швейцария0112
33Бельгия0101
33Болгария0101
33Индия0101
33Румыния0101
33Колумбия0101
33Дания0101
39Германия0033
39Казахстан0033
41Украина0022
41Турция0022
41Монголия0022
41Египет0022
45Новая Зеландия0011
45Мексика0011
45Эстония0011
45Израиль0011
45Кувейт0011
45Кот-д'Ивуар0011

 

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