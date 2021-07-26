Японцы Мизутани и Ито стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте

ТОКИО, 26 июля./ТАСС/. Японцы Дзюн Мизутани и Мима Ито победили представителей Китая Сюй Синь и Лю Шивэнь в финале турнира среди смешанных пар по настольному теннису на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды завоевали представители Тайваня Линь Юнь Цзюй и Чэн И Чин.

Соревнования по настольному теннису в миксте впервые вошли в программу Олимпийских игр.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.