Отец Храмцова рассказал о подготовке тхэквондиста к победной Олимпиаде

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Подготовка российского тхэквондиста Максима Храмцова, завоевавшего в понедельник золотую медаль Олимпийских игр в Токио, шла без сложностей. Об этом сообщил ТАСС отец спортсмена.

Максим Храмцов проживает в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). В понедельник он победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх.

"Зашкаливают впечатления. Как мы рады. К чему шли, того и добились. Сложностей не было [в подготовке Храмцова к Олимпийским играм]. Он всегда на адреналине, ему это нравится. Он шел к этому и взял, и победил. Молодец", - сказал отец российского тхэквондиста, комментируя победу своего сына.

И. о. главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко считает, что этот успех - результат огромного труда спортсмена и его тренера Александра Лашпанова, а также тех условий для роста мастерства, которые создаются в городе. "Мы гордимся, что именно наш земляк завоевал первую олимпийскую золотую медаль для России в этом виде спорта. Радует, что Максим к двум победам на чемпионате Европы и титулу чемпиона мира добавил самую престижную из всех возможных наград - за первое место на Олимпиаде. Этот успех - результат огромного труда спортсмена и его тренера Александра Лашпанова, а также тех условий для роста мастерства, которые создаются в городе при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой", - отметил он в беседе с ТАСС.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.