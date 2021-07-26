Латынина назвала великолепным выступление гимнаста Далалояна после тяжелой травмы

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. В предыдущий раз россияне становились победителями командных соревнований на Олимпийских играх в 1996 году.

"Я очень рада за них, они давно не были олимпийскими чемпионами, так что я счастлива! Наши мужчины вообще в последнее время молодцы, они очень много сделали. Я безумно рада, что они накануне выиграли чемпионат мира, не хватало им выиграть только Олимпиаду. И то, что они это сделали сейчас, это просто потрясающе", - сказала Латынина.

Далалоян получил надрыв ахиллова сухожилия 16 апреля на контрольной тренировке перед отъездом на чемпионат Европы. На следующий день спортсмен был прооперирован. "Далалоян порвал ахиллово сухожилие, ему делали операцию, поэтому то, что он так выступил, - это просто великолепно", - отметила собеседница ТАСС.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.