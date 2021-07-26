Первый тренер Белявского рассчитывает, что развитие гимнастики в Воткинске ускорится

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Победа на Олимпиаде сборной России по спортивной гимнастике, в составе которой выступил Давид Белявский, поможет ускорить развитие этого вида спорта в Воткинске (Удмуртия). Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Белявского Сергей Закиров.

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы.

"Надеюсь, что не только на вашу гимнастику [в Свердловской области, которую на Олимпиаде представляет Белявский] это будет влиять, но и на нашу, воткинскую [в Удмуртии, где он начинал]. В 2025 году нам обещали развивать дальше, сейчас, наверно, будет еще лучше подвижка. В проекте у нас [зал] 50 на 25 метров, пристрой идет к старому залу, будет два рядом зала", - сказал Закиров.

Закиров рассказал, что за время их совместной с Белявским работы гимнаст пропустил только одну тренировку из-за простуды.