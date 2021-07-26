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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнаст Аблязин прокомментировал победу сборной России на Играх в командных соревнованиях

Спортсмен отметил, что переживал, когда оступился во время выступления

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Ставший олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике в командном многоборье Денис Аблязин рассказал журналистам о нюансах победы в Токио.

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Россияне в составе Аблязина, Давида Белявского, Никиты Нагорного и Артура Далалояна в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россияне стали вторыми.

"На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро мы были слабее японцев, сейчас мы уже сильны! Мы доказали это на чемпионате мира и доказали это еще раз, - сказал Аблязин. - Мы приблизительно знали, что если сделаем вольные, то будем в медалях. Вопрос, в каких".

"Я переживал, когда оступился. От вольных все зависит, я волновался", - добавил он.

По словам Аблязина, осознание того, что он и его партнеры по команде стали олимпийскими чемпионами, придет только на следующий день. "А сейчас мы хотим отдохнуть, потому что у нас впереди еще соревнования", - отметил он.

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