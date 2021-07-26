Глава Федерации гимнастики Пензенской области заявил, что горд выступлением Аблязина

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной и художественной гимнастики Пензенской области Валерий Старкин гордится победой гимнаста Дениса Аблязина в составе сборной на Олимпийских играх в Токио. Для пензенской школы гимнастики эта медаль является выстраданной, сообщил ТАСС глава федерации в понедельник.

"Это у него третья Олимпиада, он многократный чемпион Европы, наш воспитанник, он родился у нас, это не какой-то параллельный зачет. <…> Можно сказать, что мы ждали, хотели, прилагали все усилия. Тем более, что мальчики готовятся намного дольше чем девочки, поэтому можно сказать, что эта медаль выстрадана для школы. Было все у Дениса, были и травмы, но все вытерпели и получилось то, что получилось", - сказал Старкин.

Он напомнил, что в пензенской школе воспитывались также олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Российские гимнасты в предыдущий раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

В общем зачете команда России идет на четвертом месте, имея в активе четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидируют американцы (7-3-4), на втором месте идут японцы (7-2-3), на третьем - китайцы (6-4-7). Олимпиада в Токио завершится 8 августа.