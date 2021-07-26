Тренер Далалояна из-за волнения не смотрел финал командного многоборья в прямом эфире

Сборная России по спортивной гимнастике в составе Далалояна, Дениса Аблязина, Давида Белявского и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894). Сборная России опережала японцев перед заключительным видом программы на 0,537 балла.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Личный тренер российского гимнаста Артура Далалояна Александр Калинин из-за сильного волнения не стал в прямом эфире смотреть финал командного многоборья на Олимпийских играх. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я посмотрел квалификацию, а потом просто отключил телефон и ушел гулять. Не смотрел трансляцию финала, пошел ходить, в бассейне плавать. По понятным причинам. Врать не буду, переживал очень", - рассказал специалист.

В середине апреля накануне вылета на чемпионат Европы Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не усугубить травму.

"Артуру написал вчера сообщение, пожелал удачи и спокойствия, сказал, что переживаем и болеем все, поддерживаем. После квалификации я у него только спросил, как нога. Он ответил, что все хорошо, чтобы я не переживал. После победы еще с ним не общались, пока не могу дозвониться", - добавил Калинин.

Российские гимнасты в последний раз побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.