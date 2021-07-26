Тренер Белявского: сборная России по спортивной гимнастике выглядела убедительно в Токио

ИЖЕВСК, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике, завоевавшая золото на Олимпийских играх в Токио, выглядела очень убедительно, в том числе благодаря грамотной работе тренерского штаба. Об этом в телефонном разговоре рассказал ТАСС Сергей Закиров, первый тренер Давида Белявского.

В понедельник сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы.

"Ребята выступали здорово, ошибки проскакивали, которые волноваться заставили, но в основном великолепно. Команда выглядела очень убедительно, тренеры сборной команды расставили по снарядам [спортсменов] очень, очень грамотно. Со своей точки зрения, если бы я участвовал в этом, я бы тоже так поставил их. Давид у меня был одним из самых лучших на снарядах, сами видели. Элегантность его движений и все остальное - это у него с детства заложено", - рассказал Закиров.

Собеседник агентства отметил, что теперь Белявский стал обладателем всех олимпийских медалей. "Он уже был серебряным призером олимпиады, бронзовым призером был, а теперь и золотой еще. Полная копилка теперь. И по чемпионату мира тоже у него полная копилка, и по чемпионату Европы у него многократная копилка. Полный комплект есть", - радуется Закиров за своего воспитанника.

По его словам, у Белявского еще есть шансы стать призером в Токио в личном зачете. "Ему еще два дня соревноваться, у него на коне личный зачет будет и на брусьях. Ставки? Ну, вполне может попасть в призеры, на выигрыш очень трудно [рассчитывать], потому что там китайцы - ребята серьезные, японцы на этих снарядах серьезные, все готовы. Я смотрел на других ребят из команд - очень мощно, очень мощно все трудятся. Такого накала давно не было, видно соскучились по олимпиадам", - отметил тренер.

Закиров был первым тренером Белявского по спортивной гимнастике в детско-юношеской спортивной школе города Воткинска в Удмуртии. "В воткинской школе начинаем с семи лет. Давид начал чуть попозже. До этого бегал, рэпером был, танцевал брейк-данс, я его во втором классе нашел в школе, привел и сразу начали трудиться", - вспоминает Закиров. Он признается, что перед большими соревнованиями обычно не беспокоит своего воспитанника, но связь друзья сохраняют до сих пор. Три месяца назад спортсмен приезжал к своему тренеру всей семьей. "После стартов, когда какие-то перерывы есть, он у меня частый гость дома, в баньку иногда ходим. Я живу в Воткинске в своем доме. У меня тут есть все, что необходимо для восстановления. Вот он приезжает в гости. В последний раз был с семьей, познакомил меня с дочкой. Ей скоро три, взрослая", - рассказывает Закиров.