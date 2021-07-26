Егорян пожелала саблистке Никитиной как следует восстановиться перед командным турниром

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в фехтовании на саблях Яна Егорян пожелала Ольге Никитиной, не вошедшей в число медалисток личного турнира Игр в Токио, как следует восстановиться перед командным турниром. Об этом Егорян рассказала ТАСС.

В финале Олимпиады в Токио Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11. Чемпионка мира и Европы в командных соревнованиях россиянка Ольга Никитина проиграла в третьем круге.

"Сейчас хотела бы пожелать Оле Никитиной нормализоваться, успокоиться, забыть личный турнир и готовиться к командным соревнованиям, - сказала Егорян. - Она еще совсем юная, нет необходимого жизненного опыта, который помогает справляться в таких ситуациях. Ведь зная Олю, могу сказать - она спокойно могла выиграть, но не сложилось. А значит, сейчас нужно как следует отдохнуть, чтобы все-таки получить золотую медаль в Токио. Наши девочки все умеют, все знают".