{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Жена Нагорного рассказала, что не смотрела победный финал российских гимнастов на Играх

Дарья Нагорная призналась, что сильно переживает, когда муж участвует в соревнованиях

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Жена российского гимнаста Никиты Нагорного Дарья Нагорная не смотрела финальные соревнования Олимпиады в командном многоборье с участием мужа. Об этом она рассказала журналистам.

"Он всю жизнь об этом мечтал. Я не смотрела финал, отвернулась. Думала, что у меня вылетит сердце. То, что он сделал, нереально круто", - сказала Дарья Нагорная.

В понедельник мужская сборная России в составе Нагорного, Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Дарья Нагорная также имеет медаль Олимпийских игр в данной дисциплине - на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России завоевала серебряные награды.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Путин поздравил Софию Позднякову с золотом Олимпиады в фехтовании на саблях
Президент отметил, что спортсменка подтвердила высочайший класс мастерства
Читать полностью