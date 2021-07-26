Жена Нагорного рассказала, что не смотрела победный финал российских гимнастов на Играх

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Жена российского гимнаста Никиты Нагорного Дарья Нагорная не смотрела финальные соревнования Олимпиады в командном многоборье с участием мужа. Об этом она рассказала журналистам.

"Он всю жизнь об этом мечтал. Я не смотрела финал, отвернулась. Думала, что у меня вылетит сердце. То, что он сделал, нереально круто", - сказала Дарья Нагорная.

В понедельник мужская сборная России в составе Нагорного, Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна завоевала золотую медаль в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Дарья Нагорная также имеет медаль Олимпийских игр в данной дисциплине - на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России завоевала серебряные награды.