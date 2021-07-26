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XXXII летние Олимпийские игры

Далалоян: гимнаст Нагорный был козырем в сборной России в командном турнире на Играх

Сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото Игр в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Ставший олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никита Нагорный выступал последним из россиян в командном турнире, так как вольные упражнения являются самым сложным видом программы. Об этом журналистам рассказал также выступавший в составе команды Артур Далалоян.

Россияне в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Нагорного и Далалояна в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Начали мы спокойненько, но к финальным снарядам набегала эмоциональность. Вольные - самый сложный снаряд, Никиту мы поставили в конце как козырь, - сказал Далалоян. - Белявский отслеживал оценки. Мы создали хороший отрыв, Никите надо было сделать саму комбинацию".

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