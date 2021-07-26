Тхэквондист Храмцов посвятил победу на Олимпиаде памяти матери

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэквондист Максим Храмцов, ставший в понедельник олимпийским чемпионом, посвятил свою победу памяти ушедшей из жизни матери. Об этом спортсмен сказал журналистам.

В понедельник Храмцов завоевал золото на олимпийском турнире по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 кг, победив спортсмена из Иордании Салеха аль-Шарабати. Это первое в истории олимпийское золото российских тхэквондистов.

"[Победу посвятил] своей маме, которой полгода назад не стало. Я вспоминал ее сегодня перед каждым боем", - сказал Храмцов.

Спортсмену 23 года, он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.