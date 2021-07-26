Гимнаст Нагорный сравнил с тайфуном победу в олимпийском турнире над командой Японии

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сравнил победу сборной России в командном турнире с тайфуном, который во вторник может прийти в столицу Японии. Об этом Нагорный рассказал журналистам.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Нагорного стала победителем Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Россияне в сумме за шесть упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

"Тайфун прошел, свое забрал. Теперь его уже не будет", - сказал Нагорный, который также отметил и старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова. "Нашему тренеру Алфосову надо поставить памятник. Он собрал всех нас", - подчеркнул он.

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди. В ночь с понедельника на вторник на востоке Хонсю, в том числе в Токио, может выпасть от 100 до 150 мм осадков. Высота волн в этом районе составит от 6 до 8 м.

"Артур нереально себя проявил. Это команда победителей. Здесь говорить не о чем. Здесь все четверо достойны награды", - считает Нагорный.

Гимнаст признался, что до вынесения заключительной оценки не был уверен в победе своей команды. "Не задались у меня вольные. Мало ли, возьмут и захотят хозяевам отдать победу", - объяснил Нагорный свое волнение в момент вынесения оценки за выступление в вольных упражнениях.