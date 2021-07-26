Дитятин: российские гимнасты заслуженно выиграли золото Олимпиады

В понедельник сборная в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Второе место заняла команда Японии, третьими стали китайцы.

"Победа наших гимнастов вызвала положительные эмоции, пожелаем им удачно выступить в личных соревнованиях, - сказал Дитятин. - В командном турнире окончательное место зависит от каждого гимнаста, в индивидуальном сам за себя отвечаешь, поэтому очень почетно, что наши победили. Нагорный, конечно, молодец, он выступал забойщиком, только на вольных он был последним. Ведь самое тяжелое - выходить первым и последним, когда от тебя зависит результат".

"Можно ли было победить увереннее? Команды Японии, Китая и России на данный момент являются сильнейшими в мире, поэтому такая маленькая разница. Нос в нос соревновались, но с минимальным отрывом победили, это хорошо, потому что до последнего снаряда мы не были лидерами. Сегодняшнюю победу можно назвать заслуженной", - добавил собеседник агентства.

Российские гимнасты в последний раз до этого побеждали на Олимпийских играх в командном многоборье в 1996 году, тогда за команду выступали Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.