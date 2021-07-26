Горячкина вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 26 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина черными фигурами победила во второй партии 1/4 финала Кубка мира Динару Садуакасову из Казахстана и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в Сочи.

В полуфинале Горячкина сыграет с победительницей матча между грузинкой Наной Дзагнидзе и украинкой Анной Музычук. По итогам двух партий в противостоянии между Дзагнидзе и Музычук зафиксирована ничья. Сильнейшая определится по итогам тай-брейка 27 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.